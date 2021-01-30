Чемпионат Европы по биатлону, женская гонка преследования: смотреть трансляцию бесплатно
11:25
Сегодня, 30 января, в польских Душниках-Здруи состоится женская гонка преследования на чемпионате Европы по биатлону. Начало — в 12.30 (мск).
Сборную России на этом старте представят Анастасия Шевченко, Валерия Васнецова, Лариса Куклина, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева и Полина Шевнина.
Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».
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