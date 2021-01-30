Чемпионат Европы по биатлону, женская гонка преследования: смотреть трансляцию бесплатно

Сегодня, 30 января, в польских Душниках-Здруи состоится женская гонка преследования на чемпионате Европы по биатлону. Начало — в 12.30 (мск).

Сборную России на этом старте представят Анастасия Шевченко, Валерия Васнецова, Лариса Куклина, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева и Полина Шевнина.

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».

Видеотрансляция женской гонки преследования