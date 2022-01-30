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Сегодня, 14:00

Чемпионат Европы в Арбере, сингл-микст: где смотреть и во сколько начало

Сергей Ревенко
Корреспондент
Чемпионат Европы по биатлону.
Фото СБР

В воскресенье, 30 января, в Арбере (Германия) в рамках очередного этапа чемпионата Европы по биатлону состоится одиночная смешанная эстафета. Начало — в 15.30 по московскому времени.

Состав сборной России: Антон Бабиков и Евгения Буртасова.

Медальный зачет чемпионата Европы можно посмотреть по этой ссылке.

Расписание и результаты всех этапов чемпионата Европы — здесь.

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Биатлон
Сборная России по биатлону
Антон Бабиков
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Чемпионат Европы по биатлону
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