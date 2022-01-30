Чемпионат Европы в Арбере, сингл-микст: где смотреть и во сколько начало
В воскресенье, 30 января, в Арбере (Германия) в рамках очередного этапа чемпионата Европы по биатлону состоится одиночная смешанная эстафета. Начало — в 15.30 по московскому времени.
Состав сборной России: Антон Бабиков и Евгения Буртасова.
Медальный зачет чемпионата Европы можно посмотреть по этой ссылке.
Расписание и результаты всех этапов чемпионата Европы — здесь.
Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.
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