Белозеров объяснил причину большого проигрыша российских биатлонистов на трассе
Старший тренер резервной мужской сборной России Сергей Белозеров накануне старта чемпионата Европы считает, что проблема отставания россиян на трассе от лидеров заключается в подготовке во время сборов.
«Еще раз скажу про то, в чем мы проигрываем конкурентам. Я два года изучал материалы, которые собирала наша аналитическая группа по подготовке биатлонистов из Норвегии, Германии, Швеции и Франции. Тренировочные базы ведущих биатлонных сборных мира находятся минимум на высоте 560 метров над уровнем моря, но обычно 1000-1100 метров. На эти высоты команды возвращаются восстанавливаться, а развивающая работа идет на высоте от 1800 до 2300 метров. Мой практический опыт и анализ данных говорят о том, что мы проигрываем в горной подготовке. Высота 600 метров ничего для французов или немцев, но не для россиян», — цитирует Белозерова официальный сайт Союза биатлонистов России.
Ранее Белозеров сообщил, что Серохвостов пропустит индивидуальную гонку, которая откроет мужскую часть программы чемпионата Европы.
Чемпионат Европы пройдет с 27 по 31 января в польском городке Душники-Здруй.
Дополнительная информация:
https://biathlonrus.com/news/sergey-belozyerov-trener-rabotaet-do-dekabrya-a-zatem-vremya-sportsmenov-i-servisa/
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