Белоруссия примет чемпионат Европы-2020 вместо Эстонии

Чемпионат Европы-2020 состоится в Белоруссии, сообщает официальный сайт «Белтелерадиокомпании». Континентальное первенство должно было пройти в Отепя (Эстония) с 26 февраля по 1 марта, но там нет снега. Соревнования примет спорткомплекс «Раубичи» под Минском.

Накануне инспектор IBU Арне Айдем лично проверил ситуацию в Белоруссии и отправил соответствующий отчет в Международный союз биатлонистов.

— И вот сейчас решение положительное, — подчеркивается в сообщении. — В Раубичах снег заготавливали и продолжают заготавливать в любой удобный температурный момент.