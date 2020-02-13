ЧМ-2020 по биатлону
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Белоруссия примет чемпионат Европы-2020 вместо Эстонии

14:57

Чемпионат Европы-2020 состоится в Белоруссии, сообщает официальный сайт «Белтелерадиокомпании». Континентальное первенство должно было пройти в Отепя (Эстония) с 26 февраля по 1 марта, но там нет снега. Соревнования примет спорткомплекс «Раубичи» под Минском.

Накануне инспектор IBU Арне Айдем лично проверил ситуацию в Белоруссии и отправил соответствующий отчет в Международный союз биатлонистов.

— И вот сейчас решение положительное, — подчеркивается в сообщении. —  В Раубичах снег заготавливали и продолжают заготавливать в любой удобный температурный момент.

Дополнительная информация:

https://www.tvr.by/news/sport/raubichi_primut_chempionat_evropy_2020_po_biatlonu/

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