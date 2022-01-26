Бабиков завоевал серебро в мужской индивидуальной гонке на чемпионате Европы
Россиянин Антон Бабиков завоевал серебро в мужской индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере.
Победу одержал представитель Норвегии Сверре Дален Аспенес. Бабиков проиграл ему больше 11 секунд.
Третьим стал немец Маттиас Дорфер.
Биатлон
Арбер-Цвизель (Германия)
Открытый чемпионат Европы
Мужчины
Индивидуальная гонка
20 км
1. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) — 51.32,1 (0 шт.кругов)
2. Антон Бабиков (Россия) — отставание 11,6 (0)
3. Маттиас Дорфер (Германия) — 1.08,9 (0)
4. Оскар Ломбардо (Франция) — 1.36,8 (0)
5. Филипп Хорн (Германия) — 2.02,3 (3)
6. Тарас Лесюк (Украина) — 2.10,0 (1)
...9. Никита Поршнев (Россия) — 2.41,5 (2)
...11. Александр Поварницын (Россия) — 3.06,7 (3)
12. Василий Томшин (Россия) — 3.11,6 (3)
...30. Петр Пащенко (Россия) — 4.50,2 (4)
...46. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 6.17,8 (7)