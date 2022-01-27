Бабиков и Егорова не выступят в спринтерских гонках на чемпионате Европы

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Анастасия Егорова пропустят спринтерские гонки на чемпионате Европы в Арбере (Германия). Об этом сообщает пресс-служба СБР.

Причины пропуска гонок неизвестны. В составе их заменят Михаил Первушин и Анастасия Гореева.

В мужском спринте также выступят Петр Пащенко, Никита Поршнев, Ильназ Мухамедзянов, Александр Поварницын и Василий Томшин. У женщин на старт выйдут Виктория Сливко, Анастасия Шевченко, Лариса Куклина, Евгения Буртасова и Наталья Гербулова.

Мужские и женские спринтерские гонки состоятся 28 января в 12.30 и 16.00 соответственно.