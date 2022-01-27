Биатлон
Чемпионат Европы
Новости
Календарь / результаты Медальный зачет Статьи
Главная
Биатлон
Чемпионат Европы

Сегодня, 17:04

Бабиков и Егорова не выступят в спринтерских гонках на чемпионате Европы

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Анастасия Егорова пропустят спринтерские гонки на чемпионате Европы в Арбере (Германия). Об этом сообщает пресс-служба СБР.

Причины пропуска гонок неизвестны. В составе их заменят Михаил Первушин и Анастасия Гореева.

В мужском спринте также выступят Петр Пащенко, Никита Поршнев, Ильназ Мухамедзянов, Александр Поварницын и Василий Томшин. У женщин на старт выйдут Виктория Сливко, Анастасия Шевченко, Лариса Куклина, Евгения Буртасова и Наталья Гербулова.

Мужские и женские спринтерские гонки состоятся 28 января в 12.30 и 16.00 соответственно.

Источник: https://t.me/russianbiathlon/1179
Сборная России по биатлону
Анастасия Егорова
Антон Бабиков
0
Чемпионат Европы по биатлону
Читайте также
В олимпийском карантине снова раздают презервативы. Глупость или провокация?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-президент СБР заявил, что Буртасова должна быть в сборной России на Олимпиаде в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости