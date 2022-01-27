Анастасия Егорова подвела итоги чемпионата Европы по биатлону

Российская биатлонистка Анастасия Егорова высказалась о своих результатах на чемпионате Европы в Арбере.

«Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. 10-е место. Довольна ли я? Скорее нет, чем да. Ожидала лучшего результата. Поэтому сейчас вынуждена сделать шаг назад. Но это все для того, чтобы сделать 10 вперед!

Много чего хочется сказать, но оставлю свои мысли при себе! Для меня чемпионат Европы закончен! Всем спасибо.

P. S. Со здоровьем и самочувствием все в порядке!» - написала Егорова в Instagram.

Егорова должна была принять участие в спринтерской гонке 28 января. Но 27 января пресс-служба СБР сообщила, что биатлонистка пропустит старт.