Олимпийский чемпион Анатолий Алябьев в интервью с «СЭ» высказался о результатах сборной России в сингл-миксте на чемпионате Европы. Российская команда, в составе которой выступали Лариса Куклина и Евгений Гараничев, заняла третье место, уступив Франции и Германии.

— Третье место не радует, — сказал Алябьев. Готовить надо спортсменов, и очень серьезно готовить. Вроде и тренер опытный, и руководство поменялось, но происходит какой-то спад в методическом плане у наших спортсменов. Честно говоря, я в недоумении. Такое впечатление, что есть определенная слабость в методике тренировок. И как видим, это сказывается на результатах. Очевидно, тренер старается, спортсмены выкладываются на полную, но как-то не идет. Одним словом — нет стабильности.

(Артем Бухаев)