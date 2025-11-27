Вице-президент «Лиги Ставок»: «Новый налог повлияет на объем инвестиций. Будет пересмотр контрактов»

Вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами в разговоре с «СЭ» ответил на вопросы о феномене медиаспорта и влиянии нового налога для букмекеров.

— Почему «Лига Ставок» делает упор на медиаспорт, а не профессиональный?

— Мы уверены, что медиаспорт становится неотделимой частью классических видов спорта. И данный симбиоз — это маст-хэв для федерации любого вида спорта. Мы видим результаты: появляется больше заинтересованности, больше зрителей как офлайн, так и онлайн. На Лига Ставок MEDIA BASKET, например, аншлаг, все хотят сюда попасть. У меня разрывается телефон от количества запросов на билеты. Они распродаются за несколько часов. Для нас это успех.

— Почему это привлекает людей?

— Не каждому интересно или удобно следить за всем матчем целиком — например, 90 минут игры в футбольном матче требуют внимания и понимания множества нюансов. А разбираться глубоко в правилах хотят далеко не все. Людям нужен динамичный формат: хочется зрелища, эмоций и при этом понятного объяснения того, что происходит.

В итоге это превращается в полноценный продукт — событие, на которое можно прийти с друзьями, провести время ярко и получить настоящее удовольствие.

— Общались ли вы с представителями официального баскетбола? Берут ли они что-то у вас на заметку?

— Мы всегда сотрудничаем с федерациями классических видов спорта. Это практика непростая, потому что трудно изменить правила в классическом спорте. Что касается шоу, то они спрашивают советы. Не все приживается, но мы постоянно обмениваемся опытом.

— Как изменится «Лига Ставок» после введения нового закона для букмекеров?

— Для нас ключевое — иметь возможность прогнозировать свою деятельность. В последние годы новые налоговые обременения появляются достаточно неожиданно, и это, конечно, усложняет планирование. Но если государство принимает такое решение, мы готовы адаптироваться и работать в новых условиях, сохраняя наш главный приоритет — развитие национального спорта.

Безусловно, введение нового налога повлияет на объем инвестиций, которые индустрия сможет направлять в спортивный сектор. Это приведет к корректировке и снижению стоимости спонсорских пакетов. Однако важно подчеркнуть: мы и раньше говорили о том, что рынок был перегрет, и в любом случае неизбежно приближался к пересмотру контрактов. Новый закон ускорит этот процесс. Рано или поздно рынок объективно должен был к этому прийти.

— При этом выживут ли медиалиги?

— Медиабаскет будет жить вечно! Будет пересмотр контрактов. Это коснется всех — и медиа, и профессионального спорта. Но сейчас все, что связано с медиа более эффективно, чем все остальное. Потому что наши соорганизаторы сильно развивают продукт, смотрят вперед и привлекают новую аудиторию.