Разбираемся в раскладах перед двумя заключительными турами.

Чемпионат Беларуси по футболу-2026 завершится 29 ноября. За два тура до окончания сезона в Высшей лиге сохраняется интрига в борьбе за чемпионство: лидирующий «МЛ Витебск» набрал 62 очка, а «Ислочь» и минское «Динамо» отстают всего на один балл. При этом три клуба уже гарантировали себе медали, но окончательное распределение мест пока неизвестно. Не менее напряженная ситуация сложилась в нижней части таблицы, где несколько команд пытаются избежать вылета в Первую лигу. Рассказываем о положении участников, расписании оставшихся матчей и шансах претендентов на золото.

Турнирная таблица чемпионата Беларуси по футболу-2026

В чемпионате Беларуси сезона-2026 принимают участие 16 команд. Турнир проходит по двухкруговой системе: каждый клуб проводит 30 матчей, встречаясь с соперниками дома и на выезде. За победу начисляются три очка, за ничью — одно, за поражение — ноль.

Все участники завершили 28 туров.

Турнирная таблица чемпионата Беларуси по футболу 2026 года

Место Команда Игры Очки 1 МЛ Витебск 28 62 2 Ислочь 28 61 3 Динамо Минск 28 61 4 Динамо-Брест 28 51 5 Неман 28 49 6 Гомель 28 43 7 Витебск 28 40 8 Торпедо-БелАЗ 28 36 9 Минск 28 35 10 Славия-Мозырь 28 34 11 Барановичи 28 31 12 Арсенал Дзержинск 28 27 13 Белшина 28 24 14 БАТЭ 28 24 15 Днепр Могилев 28 23 16 Нафтан 28 17

Лидером остается действующий чемпион «МЛ Витебск». Команда одержала 18 побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела всего два поражения. Витебляне обладают лучшей атакой и самой надежной обороной чемпионата — 61 забитый и 19 пропущенных мячей.

Ближайшие преследователи — «Ислочь» и минское «Динамо». У обоих клубов по 61 очку, но команда из Минского района располагается выше благодаря дополнительным показателям.

«Динамо-Брест», занимающее четвертое место, отстает от третьей строчки на десять очков. Таким образом, призовая тройка чемпионата уже определена, однако распределение золотых, серебряных и бронзовых медалей решится в заключительных турах.

Игроки «Динамо» Минск. Фото ФК «Динамо» Минск

Календарь 29-го и 30-го тура чемпионата Беларуси

До завершения сезона командам осталось провести по два матча. В 29-м туре встречи состоятся 21 и 22 ноября, в заключительном — 28 и 29 ноября.

Расписание 29-го тура чемпионата Беларуси по футболу (время минское)

21 ноября, суббота

14.00. «Гомель» — БАТЭ.

14.00. «Днепр» — «Витебск».

14.00. «Барановичи» — «Белшина».

18.30. «Динамо-Брест» — «Нафтан».

22 ноября, воскресенье

14.00. «Арсенал» — «Неман».

14.00. «Ислочь» — «Торпедо-БелАЗ».

17.00. «Динамо» Минск — «Минск».

17.00. «МЛ Витебск» — «Славия-Мозырь».

Расписание 30-го тура чемпионата Беларуси по футболу (время минское)

28 ноября, суббота

13.00. БАТЭ — «Ислочь».

13.00. «Белшина» — «МЛ Витебск».

13.00. «Нафтан» — «Динамо» Минск.

13.00. «Минск» — «Днепр».

13.00. «Витебск» — «Арсенал».

29 ноября, воскресенье

13.00. «Торпедо-БелАЗ» — «Барановичи».

13.00. «Славия-Мозырь» — «Динамо-Брест».

13.00. «Неман» — «Гомель».

Главными матчами 29-го тура станут встречи трех претендентов на чемпионство. «Ислочь» примет «Торпедо-БелАЗ», минское «Динамо» встретится с «Минском», а «МЛ Витебск» сыграет против «Славии».

Даты и время начала отдельных встреч могут измениться по решению организаторов.

Игроки «МЛ Витебска». Фото ФК «Витебск».

Прогноз на чемпионство в Беларуси

За два тура до окончания чемпионата Беларуси на золотые медали претендуют три клуба — «МЛ Витебск», «Ислочь» и минское «Динамо».

«МЛ Витебск» — главный фаворит. Действующий чемпион возглавляет турнирную таблицу с 62 очками и имеет преимущество перед преследователями. В последних двух матчах витеблянам предстоит встретиться со «Славией» дома и «Белшиной» на выезде.

Команда обладает лучшей разницей забитых и пропущенных мячей в чемпионате — плюс 42. В 28-м туре она разгромила «Нафтан» со счетом 5:0, подтвердив высокую результативность своей атаки.

«Ислочь» — главный конкурент лидера. Команда набрала 61 очко и сохраняет реальные шансы на первый чемпионский титул в своей истории. Преимуществом «Ислочи» является победа над «МЛ Витебском» в личной встрече 28 октября — 1:0.

Однако в заключительных турах клубу предстоит сыграть с «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ. Оба соперника мотивированы собственными турнирными задачами, поэтому рассчитывать на легкие победы не стоит.

Минское «Динамо» также остается в чемпионской гонке. Столичная команда набрала 61 очко и одержала 19 побед — больше остальных участников чемпионата.

В двух последних турах динамовцы встретятся с «Минском» и «Нафтаном». Оба соперника находятся в нижней части таблицы, поэтому календарь позволяет бело-голубым рассчитывать на максимальный результат.

Важная особенность регламента: если две или более команды завершат чемпионат с одинаковым количеством очков на первом месте, для определения чемпиона предусмотрен дополнительный матч либо турнир между претендентами.

Прогноз на чемпионство — «МЛ Витебск». Команда лидирует, отличается стабильностью и имеет благоприятный календарь. Однако преимущество всего в одно очко не позволяет считать исход борьбы предрешенным. Даже одна ничья может изменить положение претендентов перед заключительным туром.

Игроки «Динамо» Минск. Фото ФК «Динамо» Минск

Кто борется за зону еврокубков

Беларусь получила четыре путевки в еврокубки сезона-2027/28. Чемпион страны выступит в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, серебряный и бронзовый призеры — в отборе Лиги конференций. Четвертую путевку получит обладатель Кубка Беларуси-2026/27.

За два тура до окончания Высшей лиги три клуба уже гарантировали себе места в призовой тройке и, соответственно, право претендовать на участие в еврокубках при выполнении требований УЕФА по лицензированию. Это «МЛ Витебск», «Ислочь» и минское «Динамо». В заключительных матчах они определят, кому достанется путевка в Лигу чемпионов, а кто начнет следующий еврокубковый сезон в Лиге конференций.

При этом борьба за четвертое место продолжается. На нем располагается «Динамо-Брест», набравшее 51 очко. Гродненский «Неман» отстает на два балла.

Брестчане в оставшихся турах встретятся с «Нафтаном» и «Славией», а гродненцы сыграют против «Арсенала» и «Гомеля».

Четвертое место само по себе не гарантирует путевку в еврокубки. Однако оно может приобрести значение, если обладатель Кубка Беларуси получит право на участие в международном турнире через чемпионат. В таком случае возможно перераспределение квоты в пользу следующей команды Высшей лиги.

Для «Динамо-Бреста» и «Немана» финиш в верхней части таблицы также имеет значение с точки зрения итоговых призовых и оценки результатов сезона.

Игроки «Нафтана». Фото ФК «Нафтан»

Кто борется за сохранение прописки в Высшей лиге

В нижней части турнирной таблицы чемпионата Беларуси-2026 ситуация остается напряженной. За два тура до окончания сезона сразу несколько клубов рискуют покинуть элитный дивизион.

По регламенту две команды, занявшие 15-е и 16-е места, напрямую выбывают в Первую лигу. Клуб с 14-й строчки проведет два переходных матча с третьей командой Первой лиги за право выступить в элите в сезоне-2027.

«Нафтан» практически весь сезон провел в нижней части таблицы. После 28 матчей команда из Новополоцка имеет всего 17 очков и худшую разницу мячей в чемпионате — минус 46. Даже две победы в оставшихся турах не позволят ей подняться выше зоны прямого вылета. Таким образом, «Нафтан» уже лишился шансов сохранить место в Высшей лиге.

Могилевский «Днепр» занимает 15-е место с 23 очками. Команда еще может избежать прямого вылета, но для этого необходимо набирать очки в заключительных встречах. Соперниками могилевчан станут «Витебск» и «Минск».

БАТЭ располагается на 14-й строчке с 24 очками. Для многократного чемпиона страны нынешний сезон складывается крайне неудачно. Борисовчане рискуют оказаться в переходных матчах или напрямую вылететь из Высшей лиги. В оставшихся турах БАТЭ сыграет с «Гомелем» и «Ислочью».

«Белшина» также набрала 24 очка, но занимает 13-е место благодаря дополнительным показателям. Бобруйчанам предстоит встретиться с «Барановичами» и лидирующим «МЛ Витебском». Эти матчи определят, удастся ли команде сохранить прописку без участия в переходных встречах.

«Арсенал» из Дзержинска находится на 12-м месте с 27 очками. Клуб имеет небольшой запас перед конкурентами, однако пока не гарантировал себе сохранение места в элите. В двух последних турах «Арсенал» встретится с «Неманом» и «Витебском».

Таким образом, ключевая борьба за выживание развернется между «Арсеналом», «Белшиной», БАТЭ и «Днепром». «Нафтан» уже потерял шансы подняться на спасительную позицию, а остальные участники нижней части таблицы должны определить, кто избежит переходных матчей и прямого вылета.

Где смотреть трансляции чемпионата Беларуси по футболу-2026

Прямые трансляции матчей чемпионата Беларуси по футболу-2026 доступны на телеканале «Беларусь 5». Смотреть эфир можно по телевидению, а также на официальном сайте sport5.by в разделе «Беларусь 5 Интернет». Также смотреть матчи можно на официальных интернет-ресурсах Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ).

Кроме того, трансляции матчей публикуются на официальном YouTube-канале АБФФ. Федерация организует показы игр Высшей лиги, включая встречи команд, которые не попадают в телевизионный эфир.