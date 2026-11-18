Чемпионат Беларуси по футболу-2026: расписание, фавориты, где смотреть трансляции
Чемпионат Беларуси по футболу-2026 завершится 29 ноября. За два тура до окончания сезона в Высшей лиге сохраняется интрига в борьбе за чемпионство: лидирующий «МЛ Витебск» набрал 62 очка, а «Ислочь» и минское «Динамо» отстают всего на один балл. При этом три клуба уже гарантировали себе медали, но окончательное распределение мест пока неизвестно. Не менее напряженная ситуация сложилась в нижней части таблицы, где несколько команд пытаются избежать вылета в Первую лигу. Рассказываем о положении участников, расписании оставшихся матчей и шансах претендентов на золото.
Турнирная таблица чемпионата Беларуси по футболу-2026
В чемпионате Беларуси сезона-2026 принимают участие 16 команд. Турнир проходит по двухкруговой системе: каждый клуб проводит 30 матчей, встречаясь с соперниками дома и на выезде. За победу начисляются три очка, за ничью — одно, за поражение — ноль.
Все участники завершили 28 туров.
Турнирная таблица чемпионата Беларуси по футболу 2026 года
|
Место
|
Команда
|
Игры
|
Очки
|
1
|
МЛ Витебск
|
28
|
62
|
2
|
Ислочь
|
28
|
61
|
3
|
Динамо Минск
|
28
|
61
|
4
|
Динамо-Брест
|
28
|
51
|
5
|
Неман
|
28
|
49
|
6
|
Гомель
|
28
|
43
|
7
|
Витебск
|
28
|
40
|
8
|
Торпедо-БелАЗ
|
28
|
36
|
9
|
Минск
|
28
|
35
|
10
|
Славия-Мозырь
|
28
|
34
|
11
|
Барановичи
|
28
|
31
|
12
|
Арсенал Дзержинск
|
28
|
27
|
13
|
Белшина
|
28
|
24
|
14
|
БАТЭ
|
28
|
24
|
15
|
Днепр Могилев
|
28
|
23
|
16
|
Нафтан
|
28
|
17
Лидером остается действующий чемпион «МЛ Витебск». Команда одержала 18 побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела всего два поражения. Витебляне обладают лучшей атакой и самой надежной обороной чемпионата — 61 забитый и 19 пропущенных мячей.
Ближайшие преследователи — «Ислочь» и минское «Динамо». У обоих клубов по 61 очку, но команда из Минского района располагается выше благодаря дополнительным показателям.
«Динамо-Брест», занимающее четвертое место, отстает от третьей строчки на десять очков. Таким образом, призовая тройка чемпионата уже определена, однако распределение золотых, серебряных и бронзовых медалей решится в заключительных турах.
Календарь 29-го и 30-го тура чемпионата Беларуси
До завершения сезона командам осталось провести по два матча. В 29-м туре встречи состоятся 21 и 22 ноября, в заключительном — 28 и 29 ноября.
Расписание 29-го тура чемпионата Беларуси по футболу (время минское)
21 ноября, суббота
-
14.00. «Гомель» — БАТЭ.
-
14.00. «Днепр» — «Витебск».
-
14.00. «Барановичи» — «Белшина».
-
18.30. «Динамо-Брест» — «Нафтан».
22 ноября, воскресенье
-
14.00. «Арсенал» — «Неман».
-
14.00. «Ислочь» — «Торпедо-БелАЗ».
-
17.00. «Динамо» Минск — «Минск».
-
17.00. «МЛ Витебск» — «Славия-Мозырь».
Расписание 30-го тура чемпионата Беларуси по футболу (время минское)
28 ноября, суббота
-
13.00. БАТЭ — «Ислочь».
-
13.00. «Белшина» — «МЛ Витебск».
-
13.00. «Нафтан» — «Динамо» Минск.
-
13.00. «Минск» — «Днепр».
-
13.00. «Витебск» — «Арсенал».
29 ноября, воскресенье
-
13.00. «Торпедо-БелАЗ» — «Барановичи».
-
13.00. «Славия-Мозырь» — «Динамо-Брест».
-
13.00. «Неман» — «Гомель».
Главными матчами 29-го тура станут встречи трех претендентов на чемпионство. «Ислочь» примет «Торпедо-БелАЗ», минское «Динамо» встретится с «Минском», а «МЛ Витебск» сыграет против «Славии».
Даты и время начала отдельных встреч могут измениться по решению организаторов.
Прогноз на чемпионство в Беларуси
За два тура до окончания чемпионата Беларуси на золотые медали претендуют три клуба — «МЛ Витебск», «Ислочь» и минское «Динамо».
«МЛ Витебск» — главный фаворит. Действующий чемпион возглавляет турнирную таблицу с 62 очками и имеет преимущество перед преследователями. В последних двух матчах витеблянам предстоит встретиться со «Славией» дома и «Белшиной» на выезде.
Команда обладает лучшей разницей забитых и пропущенных мячей в чемпионате — плюс 42. В 28-м туре она разгромила «Нафтан» со счетом 5:0, подтвердив высокую результативность своей атаки.
«Ислочь» — главный конкурент лидера. Команда набрала 61 очко и сохраняет реальные шансы на первый чемпионский титул в своей истории. Преимуществом «Ислочи» является победа над «МЛ Витебском» в личной встрече 28 октября — 1:0.
Однако в заключительных турах клубу предстоит сыграть с «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ. Оба соперника мотивированы собственными турнирными задачами, поэтому рассчитывать на легкие победы не стоит.
Минское «Динамо» также остается в чемпионской гонке. Столичная команда набрала 61 очко и одержала 19 побед — больше остальных участников чемпионата.
В двух последних турах динамовцы встретятся с «Минском» и «Нафтаном». Оба соперника находятся в нижней части таблицы, поэтому календарь позволяет бело-голубым рассчитывать на максимальный результат.
Важная особенность регламента: если две или более команды завершат чемпионат с одинаковым количеством очков на первом месте, для определения чемпиона предусмотрен дополнительный матч либо турнир между претендентами.
Прогноз на чемпионство — «МЛ Витебск». Команда лидирует, отличается стабильностью и имеет благоприятный календарь. Однако преимущество всего в одно очко не позволяет считать исход борьбы предрешенным. Даже одна ничья может изменить положение претендентов перед заключительным туром.
Кто борется за зону еврокубков
Беларусь получила четыре путевки в еврокубки сезона-2027/28. Чемпион страны выступит в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, серебряный и бронзовый призеры — в отборе Лиги конференций. Четвертую путевку получит обладатель Кубка Беларуси-2026/27.
За два тура до окончания Высшей лиги три клуба уже гарантировали себе места в призовой тройке и, соответственно, право претендовать на участие в еврокубках при выполнении требований УЕФА по лицензированию. Это «МЛ Витебск», «Ислочь» и минское «Динамо». В заключительных матчах они определят, кому достанется путевка в Лигу чемпионов, а кто начнет следующий еврокубковый сезон в Лиге конференций.
При этом борьба за четвертое место продолжается. На нем располагается «Динамо-Брест», набравшее 51 очко. Гродненский «Неман» отстает на два балла.
Брестчане в оставшихся турах встретятся с «Нафтаном» и «Славией», а гродненцы сыграют против «Арсенала» и «Гомеля».
Четвертое место само по себе не гарантирует путевку в еврокубки. Однако оно может приобрести значение, если обладатель Кубка Беларуси получит право на участие в международном турнире через чемпионат. В таком случае возможно перераспределение квоты в пользу следующей команды Высшей лиги.
Для «Динамо-Бреста» и «Немана» финиш в верхней части таблицы также имеет значение с точки зрения итоговых призовых и оценки результатов сезона.
Кто борется за сохранение прописки в Высшей лиге
В нижней части турнирной таблицы чемпионата Беларуси-2026 ситуация остается напряженной. За два тура до окончания сезона сразу несколько клубов рискуют покинуть элитный дивизион.
По регламенту две команды, занявшие 15-е и 16-е места, напрямую выбывают в Первую лигу. Клуб с 14-й строчки проведет два переходных матча с третьей командой Первой лиги за право выступить в элите в сезоне-2027.
«Нафтан» практически весь сезон провел в нижней части таблицы. После 28 матчей команда из Новополоцка имеет всего 17 очков и худшую разницу мячей в чемпионате — минус 46. Даже две победы в оставшихся турах не позволят ей подняться выше зоны прямого вылета. Таким образом, «Нафтан» уже лишился шансов сохранить место в Высшей лиге.
Могилевский «Днепр» занимает 15-е место с 23 очками. Команда еще может избежать прямого вылета, но для этого необходимо набирать очки в заключительных встречах. Соперниками могилевчан станут «Витебск» и «Минск».
БАТЭ располагается на 14-й строчке с 24 очками. Для многократного чемпиона страны нынешний сезон складывается крайне неудачно. Борисовчане рискуют оказаться в переходных матчах или напрямую вылететь из Высшей лиги. В оставшихся турах БАТЭ сыграет с «Гомелем» и «Ислочью».
«Белшина» также набрала 24 очка, но занимает 13-е место благодаря дополнительным показателям. Бобруйчанам предстоит встретиться с «Барановичами» и лидирующим «МЛ Витебском». Эти матчи определят, удастся ли команде сохранить прописку без участия в переходных встречах.
«Арсенал» из Дзержинска находится на 12-м месте с 27 очками. Клуб имеет небольшой запас перед конкурентами, однако пока не гарантировал себе сохранение места в элите. В двух последних турах «Арсенал» встретится с «Неманом» и «Витебском».
Таким образом, ключевая борьба за выживание развернется между «Арсеналом», «Белшиной», БАТЭ и «Днепром». «Нафтан» уже потерял шансы подняться на спасительную позицию, а остальные участники нижней части таблицы должны определить, кто избежит переходных матчей и прямого вылета.
Где смотреть трансляции чемпионата Беларуси по футболу-2026
Прямые трансляции матчей чемпионата Беларуси по футболу-2026 доступны на телеканале «Беларусь 5». Смотреть эфир можно по телевидению, а также на официальном сайте sport5.by в разделе «Беларусь 5 Интернет». Также смотреть матчи можно на официальных интернет-ресурсах Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ).
Кроме того, трансляции матчей публикуются на официальном YouTube-канале АБФФ. Федерация организует показы игр Высшей лиги, включая встречи команд, которые не попадают в телевизионный эфир.