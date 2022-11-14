«К такому можно подготовиться только морально». В Новом Уренгое сыграли в волейбол при минус двадцати

Первый этап чемпионата России по волейболу на снегу.

В Новом Уренгое прошел первый этап чемпионата России по волейболу на снегу. В течение трех дней мужские и женские команды бились за медали при низких температурах, но согревающей поддержке болельщиков.

В России все больше команд по волейболу на снегу

Волейбол на снегу с каждым годом набирает популярность. У Международной федерации есть намерение, чтобы этот вид спорта в будущем включили в программу зимних Олимпиад. В этом направлении FIVB двигается уже несколько лет. Демонстрационный матч с участием звезд волейбола был сыгран еще на Играх в Корее в 2018 году.

В России, где снега предостаточно, тренд подхватывают. Все больше профессиональных волейбольных клубов создают свои зимние коллективы. Так женские команды по волейболу на снегу появились у «Факела» и «Локомотива» из Калининграда.

Всего в Новом Уренгое выступили шесть мужских и пять женских команд. Они боролись не только за медали, но и за денежные призы. Общий фонд составил 2 миллиона рублей и распределялся следующим образом: первое место — 300 тысяч рублей, второе место — 200 тысяч рублей, третье место — 150 тысяч рублей. четвертое место — 100 тысяч рублей, пятое место — 62,5 тысячи рублей

Команды разделили на две группы. Лучшие напрямую выходили в полуфинал, остальным необходимо было преодолевать четвертьфинальную стадию. Немного другой формат был у девушек, так как пять команд нельзя поделить на две равные группы. Но по итогу у них тоже сыграли четвертьфинал, полуфиналы и финал.

Матч чемпионата России по волейболу на снегу. Фото vk.com/snowvolleyru Фото vk.com/snowvolleyru

Жесткие морозы на Ямале

Спортсменам, приехавшим в Новый Уренгой, необходимо было серьезно утеплиться. Температура в дни соревнований не поднималась выше -20 градусов, а в пике доходила до -28. Поэтому во время тайм-аутов и перерывов между сетами волейболисты быстрым шагом отправлялись в теплые чумы, где немножко отогревались.

«В Подмосковье еще нет снега, поэтому перед сезоном мы смогли тренироваться только на песке. И такого мороза мы, конечно, еще не видели, — объясняет игрок команды «Заречье-Одинцово» Анастасия Павлова. — Хотя у меня в Новом Уренгое живут тетя и мой крестный, они мне за неделю присылали скриншоты прогноза погоды, мол, будет сильный минус, готовьтесь. Но к тому, что нас тут ожидало, подготовиться можно было только морально, а физически приходилось адаптироваться уже по ходу».

Погода в Новом Уренгое показала, почему в пляжном и снежном волейболе правила отличаются. Так в зимней версии на площадке находятся три игрока, а не два, и можно произвести замену травмированного или сильно замерзшего игрока. Партии в волейболе на снегу тоже короче — до 15 очков, а не до 21, как у пляжников.

Матч чемпионата России по волейболу на снегу. vk.com/snowvolleyru

«Зенит» и «Заречье» прошли турнир без поражений

Состав участников финала получился неожиданным. Многие предполагали, что за золото схлестнутся хозяева турнира «Факел» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Волейболисты из Северной столицы путь до финала прошли легко, обыграв всех соперников в двух сетах, а «Факел» оступился в полуфинале. Команда из Нового Уренгоя проиграла московской «Академии» — 1:2. В результате за бронзу боролись две ямальские команды: «Факел» обыграл «Ямбург». А в финале Питер был сильнее Москвы.

В женских соревнованиях победа досталась главному фавориту и действующему чемпиону России — «Заречье-Одинцово». В золотом матче подмосковный клуб победил «Динамо-Татарстан». Бронза досталась «Академии волейбола ВФВ» из Анапы.

Второй тур чемпионата России пройдет 5-8 января в Казани. Всего же запланировано четыре тура с финалом в Кемеровской области.

Чемпионат России по волейболу на снегу. Первый этап. Мужчины

Матч за бронзу. «Факел» — «Ямбург» — 2:0 (17:15, 15:6)

Финал. «Зенит» — «Академия» М — 2:0 (15:10, 19:17)

Чемпионат России по волейболу на снегу. Первый этап. Женщины

Матч за бронзу. «Академия волейбола ВФВ» — «Факел» — 2:1 (15:17, 15:11, 15:12)

Финал. «Заречье-Одинцово» — «Динамо-Татарстан» — 2:0 (15:10, 15:11)