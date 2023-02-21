«Любящие друг друга и жизнь». Ужасная авария унесла жизни двух молодых российских волейболистов-пляжников

Трагические новости из Краснодарского края.

Совсем еще юные Екатерина Абрамова и Иван Осипов в День всех влюбленных ехали в машине на Кубани. В Краснодарском крае царила непогода, был объявлен режим повышенной готовности. В тот день в области было много ДТП, и в одном из них очень сильно пострадали российские волейболисты. С момента аварии Абрамова и Осипов находились в коме. Иван, которому было 20 лет, скончался в понедельник, 20 февраля. 18-летняя Екатерина умерла день спустя.

Авария

В День всех влюбленных на юге России движение было затруднено во многих районах, часть дорог пришлось перекрыть. К сожалению, все это привело к многочисленным авариям. В течение недели врачи боролись за жизнь Екатерины и Ивана, однако на шестые сутки после происшествия Иван умер от полученных травм. Власти Геленджика, в котором Осипов родился, выразили соболезнования близким спортсмена.

«Иван был хорошим сыном, надежным другом, замечательным спортсменом», — говорится в сообщении на официальной странице администрации курортного города.

Спустя сутки не стало и спутницы Осипова, которая находилась с ним в машине в момент ДТП. Екатерина скончалась от полученных травм.

«Вместе с Иваном Осиповым 18-летняя пляжница попала в жуткую аварию неделю назад. Мы выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Кати», — говорится в сообщении Всероссийской федерации волейбола.

Иван Осипов. Фото Соцсети

Иван

Осипову было всего 20, но он уже довольно давно был в составе сборной страны. С сентября 2009 года Иван обучался в спортивной школе «Виктория» на отделении волейбола. На правах воспитанника ДЮСШ он стал кандидатом в мастера спорта России по пляжному волейболу.

«За время обучения Иван показывал отличные результаты в выбранном виде спорта. С 12 лет он вошел в состав сборных команд Краснодарского края по классическому и пляжному волейболу, становился неоднократным призером первенств Краснодарского края, чемпионом России, чемпионом Спартакиады учащихся России», — говорится в сообщении администрации Геленджика.

Одно из самых главных достижений Осипова — награда первенства Европы по пляжному волейболу среди юношей до 18 лет в Бадене. Иван в паре с Анатолием Василенко занял третье место и завоевал бронзовую медаль. О своем достижении спортсмен отозвался довольно скромно. «Спасибо, Анатоль, деф что надо, есть к чему стремиться, работаем дальше», — написал Осипов в социальных сетях.

Екатерина Абрамова. Фото Соцсети

Екатерина

Абрамова выступала за московскую команду ФРПВ, в составе которой успела дважды принять участие в чемпионате России и трижды — в Кубке России. В паре с Екатериной Кузнецовой спортсменка стала девятой в соревнованиях по пляжному волейболу на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов в 2022 году

Екатерина, судя по всему, находилась в автомобиле с Иваном не случайно. Учитель физической культуры школы Геленджика, в которой обучался Иван, написал трогательные слова о своем бывшем ученике и его возлюбленной.

«Царствие небесное любящие друг друга и жизнь пара! Помяните все этих прекрасных молодых людей: Осипов Иван и Абрамова Екатерина», — написал Дмитрий Забуниди в социальных сетях.

Екатерина Кузнецова, которая выступала вместе с Абрамовой, также посвятила несколько слов своей подруге.

«Катюха. Царство небесное. Очень добрый и светлый человечек. Очень тяжело это осознавать. Не верю в случившееся и всегда буду помнить. Спите спокойно, ребята», — написала в социальных сетях спортсменка.