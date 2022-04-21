«У меня нет желания доказывать никому ничего, кроме как своей стране». Красильников снова выступает с Семеновым

Изменения в составе сильнейших дуэтов страны в пляжном волейболе.

Вы наверняка запомнили по Олимпиаде-2020 колоритный волейбольный дуэт Олега Стояновского и Вячеслава Красильникова. Ребята радовали в Токио своей игрой до финала, где в тяжелой борьбе уступили норвежцам. Их серебряные награды — первые в истории этого вида спорта для России. Но теперь Вячеслав выступает в другом дуэте — с бывшим партнером Константином Семеновым, с которым ездил в Рио-2016. А Стояновский — в паре с Ильей Лешуковым. Об этих перестановках по итогам чемпионата страны «СЭ» рассказал сам Красильников.

Два-три месяца, и все у нас с Константином будет хорошо

— Как давно вы воссоединились с бывшим партнером?

— Примерно два месяца назад. Хочу оставить причины разрыва с Олегом в тайне, это наше личное дело, до завершения карьеры выносить ничего не буду. Скажу только, что здорово сошлись снова с Константином, быстро начали тренировки. Готовились к сезону в Анапе, сейчас набираем обороты, устраняем шероховатости. База игры с Олегом у меня была совсем другая в сравнении с текущим партнером, поэтому нужно адаптироваться. Налаживаем взаимодействие.

— На какой ноте разошлись с Олегом? Пусть даже без особых подробностей.

— Не на самой приятной. Но я благодарен Олегу за все то время, что мы выступали вместе. Мы прошли через много трудностей. Надеюсь, что мне удалось передать ему свой опыт, поднять его на новый уровень.

Олег Стояновский. Фото Global Look Press

— Олимпийский финал — это навсегда.

— Это мечта любого спортсмена, я шел к олимпийской медали всю жизнь. Жертвовал здоровьем, временем, не виделся с семьей. Это была большая работа и труд, которые оправдали себя.

— Адаптация с Константином проходит проще, учитывая большой совместный опыт игры ранее? Вспоминаете старые связки?

— Костя в целом опытный игрок, с ним легко вместе работать. Где-то нам нужно три-четыре турнира, чтобы утрясти все технические моменты. Два-три месяца — и все будет хорошо.

— Насколько справедлива мысль, что вам будет проще сейчас играть с Семеновым? Учитывая, что эксперты вас оценивают как равных по возможностям, а в дуэте со Стояновским вы скорее выделялись как первый номер.

— Не думаю, что корректно сравнивать. Разве что в плане опыта и психологии. Костя в сложные моменты на мировом уровне держится увереннее.

— До Игр в Париже остается чуть больше двух лет. Вам хватит времени сыграться и пройти все отборочные стадии?

— Посмотрим, как будет развиваться ситуация в мире, сейчас не все зависит от нас. Интересно, что будет с нашими рейтинговыми очками. У каждого отдельного игрока свой рейтинг, так что будут учитывать мои успехи, успехи Кости. Багаж не обнуляется.

Вячеслав Красильников. Фото Global Look Press

В матче против Стояновского и Лешукова выходили отрабатывать шероховатости

— Олимпиада в Токио сильно изменила вашу мотивацию в спорте? Все-таки первая медаль в истории отечественного пляжного волейбола.

— Если честно, то цель у меня одна есть и была — это золотая олимпийская медаль. Призером я стал, но не выиграл. Поэтому работаем дальше. Несмотря на текущие сложности, мы с Костей работаем ради олимпийского золота в Париже, ждем своего шанса. Будем во всеоружии.

— Внутри России достаточная конкуренция? Находите, с кем играть?

— Молодежь растет, учится. Уровень растет, спасибо федерации. Есть Академия пляжного волейбола, где готовят ребят для сборной. Отличные специалисты в команде. Ставят базу ребятам, технику. Конкуренция приличная, приятно за ней наблюдать.

— Что скажете про выступления Олега Стояновского в дуэте с Ильей Лешуковым?

— Ребята в хорошей форме, показывают отличный уровень. Они понимают, что на этом уровне им мало кто может оказать сопротивление, они играют не под давлением. Поэтому проверять их готовность надо на мировой арене, так же как и нашу. Только так можно увидеть потенциал и уровень пары.

Константин Семенов. Фото Global Look Press

— Ваше соперничество с дуэтом Стояновского поднимет уровень российского пляжного волейбола? За счет внутренней конкуренции?

— Она и раньше была неплохой, когда Костя с Ильей играли вместе. Это был сильный дуэт, крепкий. Но мотивации что-то доказывать кому-то у меня нет. Доказывать надо в майке сборной, когда ты защищаешь честь страны.

— С какими эмоциями вы выходили на матч против Стояновского на чемпионате страны?

— Отрабатывать шероховатости в своей игре, которых немало. И над ними надо работать. Старались показывать свою игру, делать что умеем.

— Неужели не было желания доказать что-то бывшему партнеру?

— Я уже все доказал ему как напарник результатами, со мной он вышел на лучший уровень в истории российского пляжного волейбола. Доказывать надо не партнеру или сопернику, а самому себе. Команде, тренерам и болельщикам. Выяснять с ним отношения я не собираюсь, у меня свои цели и задачи.

2-й BetBoom этап чемпионата России в «Волей Граде». Финалы

Мужчины

Лешуков/Стояновский — Красильников/Семенов — 21:19, 21:12

Женщины

Н.Макрогузова/Холомина — Ганенко/А.Фролова — 21:16, 21:18