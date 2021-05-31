Российский чемпион мира по пляжке с 12 м сбил бутылку на голове спецкора «СЭ»!

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский — в полнейшем порядке.

Два года эти парни выиграли чемпионат мира. Впервые в российской истории. Сейчас они вторые в мировом рейтинге. Их олимпийские амбиции предельно понятны.

На Мировом туре в Сочи, который завершился в воскресенье, у первой российской пары, правда, получилось не все. В первом раунде плей-офф команда оступилась на бразильцах Алисоне/Альваро Фильо. Хотел поговорить с нашими ребятами тем же вечером, но они были... на тренировке.

Следующий день — снова две тренировки. Пришел к ним на корт на вечернюю. Во время подач вспомнился ролик, в котором Новак Джокович и Мария Шарапова расстреливали банки. Закинул нашим пляжникам более радикальную идею. Взял бутылку 0,5 л, поставил себе на голову — и предложил попасть в нее подачей. Расстояние — 12-13 м. Перформанс завершился очень быстро. Вячеслав Красильников сначала выстрелил в меня, во время второй попытки мяч просвистел над ухом, а вот третья — абсолютный успех.

— После поражения вечером вы пошли на тренировку. Это нормальная практика? — перекинул я мостик к теме турнира, пока эксперименты не зашли слишком далеко.

— Офигенная! — оживился Красильников.

— Нужно поддерживать соревновательный режим, — объяснил Стояновский. — По идее, вечером мы должны были играть. Так что у нас просто был полный волейбольный день. Тем более сейчас олимпийский сезон. Времени долго расстраиваться и приходить в себя по нескольку дней просто нет.

— Сколько времени вам требуется, чтобы эмоционально отойти от поражения? Вечером на тренировке вы были уже в порядке?

— В принципе да.

— Поражение поражению рознь, — объяснил Красильников. — Игра с бразильцами была нормальная. Просто мы сами допустили микроошибки, которые не позволили нам победить. Соперники сыграли чище. Они пошли в четвертьфинал, а мы — работать над ошибками. Уже через неделю у нас новые соревнования.

— Вы общались с прессой сразу после вылета. А, например, теннисистка Наоми Осака воюет с организаторами «Ролан Гаррос» и даже под угрозой огромных штрафов отказывается ходить на пресс-конференции. Понимаете ее?

— Может, пресса задает ей слишком дурацкие вопросы? У нас такого особо нет. Хотя иногда бывают «веселые».

— Какой бесит больше всего?

— «Почему вы проиграли?» Это реально глупый вопрос.

— Соперник набрал 21 очко, а мы нет, что тут еще скажешь? — подхватил Стояновский.

— Сейчас часто думаете про Олимпиаду?

— Пока нет, до нее еще нужно дожить. Уже нет сомнений, что ее проведут. Японцы бастуют, но, боюсь, их спрашивать не будут. Сейчас футбольный Евро будут проводить в 11 странах, да еще и болельщикам можно между ними перемещаться. А уж провести один турнир в «пузыре», тем более без зрителей, точно можно.

— Другое дело, что сейчас мы именно об олимпийском турнире не думаем, — уточнил Красильников. — Да и о соревнованиях вообще. Погружены в работу, в тренировочный процесс. Показать все хотим именно на главном старте. Текущие турниры — это вторично.

— Пытаетесь таким образом отстраниться от олимпийского ажиотажа? Ведь после победы на ЧМ-2019 на вас в ракурсе Токио смотрят совсем по-другому.

— У всех есть зона и ответственности, и мы не исключение. Но у нас свой план подготовки. И мы сейчас не думаем ни о чем, кроме как о результате на Олимпийских играх. Болельщики могут хотеть от нас чего угодно. Кто-то думает, что если мы чемпионы мира, то должны выигрывать все подряд. Но никто не знает нашу кухню, наш план.

— А чемпионат мира был давно, забудьте про него, — подхватил Стояновский. — Мы сейчас обычная пара, которая готовится к Олимпиаде. Не более.