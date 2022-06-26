Девять из девяти! В российской пляжке появились доминаторы

Илья Лешуков и Олег Стояновский за весь сезон не проиграли даже матча.

Вряд ли кому-то нужно напоминать, что российские волейболисты-пляжники — одни из сильнейших в мире. Медали Евро, победа на ЧМ, финал Олимпийских игр — все это было в последние годы. Уровень бич-волея в стране такой, что даже внутренние турниры смотреть можно с удовольствием.

Именно поэтому трибуны на очередном этапе чемпионата России, который в эти выходные проходил в Москве, отнюдь не пустовали. Даже несмотря на жару. Основным спросом, разумеется, пользовались воскресные финалы.

Олег Стояновский и Илья Лешуков. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Внезапный перекос

С фаворитами все было понятно с самого начала. Светлана Холомина и Надежда Макрогузова выжигают все в женских турнирах, Илья Лешуков и Олег Стояновский — в мужских. И те и другие просто не проигрывают! Это даже удивительно, потому что в пляжном волейболе редко бывают серии из 30-40 победных матчей. Игра динамичная и не прощающая ошибок. Чуть не пошло у одного — пиши пропало. Даже в футболе, где на поле 10 игроков, один выпадающий будет портить всю картину. А в пляжке один — это полкоманды. Но Холомина/Макрогузова и Лешуков/Стояновский демонстрируют чудеса стабильности.

Причем если уровень девушек выгодно отличался от всех российских пар еще в прошлом сезоне, то такое доминирование Ильи и Олега удивляет многих. Все-таки вторая пара страны — Константин Семенов/Вячеслав Красильников — не какие-то дерзкие новички. Вместе они брали серебро Евро и добирались до полуфинала Олимпиады-2016. После чего Костя решил попробовать себя в классике.

В итоге в команду к Красильникову встал Стояновский — и они переписали историю, выиграв ЧМ-2019 и дойдя до финала Олимпиады в Токио.

Семенов в 2017-м вернулся на песок и играл как раз таки вместе с Лешуковым. Они выигрывали крепкие турнирчики, брали серебро Евро-2019 в Москве, обыгрывали даже Красильникова/Стояновского, а на Олимпийских играх-2020 в группе одолели норвежцев Мола/Сёрума — будущих чемпионов.

В общем, вся эта наша четверка — очень бодрая. Как их ни компануй. Поэтому, когда зимой Красильников и Стояновский разругались, в результате чего первый вернулся в пару к Семенову, а второй начал играть с Лешуковым, казалось, что теперь у нас две примерно одинаковых команды.

На деле же получилось, что Олег и Илья разделывают принципиальных соперников раз за разом.

Надежда Макрогузова и Светлана Холомина. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Будет ли вечный рекорд?

В Москве проходил вот уже девятый этап чемпионата России. Кто выиграл восемь предыдущих? Правильно, Лешуков/Стояновский. По дороге они отдали один лишь сет — как раз Семенову/Красильникову на одном из этапов. На этом — все. И вот опять двадцать пять.

Константин и Вячеслав в столице выглядели заряженными, как будто на кону стоял финал чемпионата мира. Такое количество поражений, конечно, их злит. Они и в первом сете стартанули с 3:0. И во втором вели с брейком в концовке. Но итог для них все такой же неутешительный — 20:22, 19:21.

Еще меньше проблем было у Холоминой и Макрогузовой — они решали все вопросы уже к середине сетов.

Сезон только набирает обороты. Этапы чемпионата России будут идти в разных уголках страны каждую неделю — вплоть до августа. И главная интрига теперь: сумеют ли Холомина/Макрогузова и Лешуков/Стояновский завершить сезон с сухарями. Если да — это беспрецедентная история и внутренний рекорд на все времена.

Этап чемпионата России в Москве

Женщины

Матч за 3-е место

Плотникова/Щеголева — Ганенко/А.Фролова — 22:24, 21:14, 15:8

Финал

Н.Макрогузова/Холомина — Дабижа/Лудкова — 21:17, 21:15



Мужчины

Матч за 3-е место

Кислицын/Сабаев — Величко/Веретюк — 21:19, 21:19

Финал

Лешуков/Стояновский — Красильников/Семенов — 22:20, 21:19