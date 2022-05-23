60 побед на четверых. Невероятная ситуация в пляжном волейболе

Стояновский с Лешуковым и Макрогузова с Холоминой доминируют в чемпионате России.

В Анапе вчера завершился уже пятый этап чемпионата страны по пляжке — такого насыщенного внутреннего календаря у нас еще не было. Попав в международную изоляцию, сильнейшие российские спортсмены начали на еженедельной основе выяснять отношения между собой. Благо национальная федерация создала для этого условия.

Интересно, что и у мужчин, и у женщин за весь стартовый отрезок чемпионы не менялись — Олег Стояновский с Ильей Лешуковым и Надежда Макрогузова cо Светланой Холоминой как начали побеждать на дебютном этапе в Архангельске, так и не сдают позиций. Каждая пара одержала уже по 30 побед подряд!

Витамин роста

— Календарь нереально плотный, — отметил главный тренер женского московского «Динамо» Евгений Ромашкин, которого «СЭ» попросил оценить спортивные итоги весенней части чемпионата. — Не припомню, чтобы у нас было такое количество соревнований, и это здорово, можно почти четыре месяца играть каждую неделю. Плюс призовые выплаты подняли почти вдвое. Хотя и сил затрачивается немало. Последние два этапа были спаренными, три игровых дня, потом один выходной и еще три игровых.

— Что можете сказать об уровне соревнований?

— Все ведущие пары, раньше в основном выступавшие в составе сборных России, теперь играют на внутренних стартах. Это стимулирует развитие пляжного волейбола в стране, на мой взгляд. Молодежь постоянно видит сильнейших, тянется к ним, пытается создавать конкуренцию.

— Пока выступающие под вашим руководством Макрогузова и Холомина не знают равных. Как оцените их выступления?

— Надя и Света — молодцы и большие профессионалы. В каждой игре выкладываются по максимуму, нет такого, чтобы они расслабились или сыграли на удержание преимущества. Бьются за каждый мяч, поэтому порой и такой крупный счет в партиях, даже по ходу финалов.

— Какие планы на ближайшую перспективу?

— Мы дважды за четыре этапа в Анапе занимали весь пьедестал. Нагрузка, повторюсь, высокая, плюс нужно работать над некоторыми вещами, которые мы подмечаем во время игр. Поэтому ближайший старт в Магнитогорске мы пропустим и вернемся в Анапу на следующие два этапа, после чего выступим в Москве и Калининграде. Дальше будем смотреть по состоянию, форме игроков — думаю, многие сейчас будут варьировать календарь, готовиться к определенным турнирам.

Надежда Макрогузова и Светлана Холомина. Фото Всероссийская федерация волейбола/Александр Лукин Всероссийская федерация волейбола

Большие планы

А турниров и дальше будет много. О том, как это будет, рассказала заместитель руководителя директората ВФВ по проведению чемпионата и Кубка России по пляжному волейболу Марина Щербакова.

— Традиционно в апреле — мае у нас был большой перерыв, потому что топ-игроки уезжали на международные турниры, — напомнила Щербакова. — Но сразу после решения об отстранении наших волейболистов с нами связались главные тренеры команд и попросили, чтобы мы обеспечили ведущих игроков страны практикой. Можно сказать, этот отрезок чемпионата мы отработали на благо сборных.

— Что ждет нас летом?

— Мы заготовили большое число сюрпризов для зрителей. По сравнению с весной будет широкая ротация команд, большое количество участников из регионов. Это заметно изменит общую картину соревнований. Еще зимой мы решили не ограничивать количество команд в квалификациях — сейчас их было 32-33 мужских и порядка 30 женских, и это количество будет расти. На таких этапах, как московский и петербургский, мы ждем огромное количество команд — студенческих, любительских, составленных из выпускников спортшкол или из находящихся в отпуске игроков высших лиг А и Б. Для них будет отдельный турнир претендентов, играть можно будет до двух поражений.

— Для вас как организатора существующая ситуация — профессиональный вызов?

— Мы поставили себе цель — увеличивать количество всевозможных сервисов. Например, майские этапы в Анапе мы провели с использованием системы видеозапросов, помогающих арбитрам избежать ошибок в спорных ситуациях, и добились очень высокого уровня судейства. В планах — приглашение статистика сборной Александра Раева, который будет предоставлять информацию в онлайн-режиме как комментаторам, так и в телевизионную графику. Будут такие фишки, как отслеживание пульса игрока на подаче, скорости полета мяча, количества сожженных килокалорий и так далее.

Уже известно, что сезон завершится двумя грандиозными турнирами — Кубком России в Москве, который пройдет в рамках спартакиады, и финалом чемпионата в Анапе.