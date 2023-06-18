«Российские игроки должны быть готовы вернуться в любой момент». Мнение звездных «пляжниц» из Бразилии

Титулованная бразильская пара Лилиан и Ларисса приняли участие в турнирах в Туле и Москве.

В столице России состоялся этап чемпионата России по пляжному волейболу. В этом году он приобрел статус открытого — в соревнованиях помимо наших звезд приняли участие спортсмены из Бразилии, Китая и Белоруссии. Наиболее титулованными среди гостей оказалась пара бразильянок Лилиан Маестрини и Ларисса Франка. Лилиан выигрывала Мировой тур, становилась третьей на чемпионате мира, а Ларисса вообще одна из самых титулованных спортсменок в пляжном волейболе — в ее коллекции более 57 золотых медалей на турнирах FIVB, в том числе звание чемпионки мира. Перед приездом в Москву этот дуэт также выступил на этапе чемпионата России в Туле, а с 26 по 29 июля планирует сыграть в Санкт-Петербурге.

Очень нравится русский борщ

— Почему вы приняли приглашение приехать в Россию? — вопрос бразильским девушкам.

Ларисса: — Тут красиво (улыбается). Я люблю Россию. Была тут семь раз, и всегда все проходит отлично. Я часто побеждала, и каждый раз все зрители, дети поддерживали и болели за меня. Мне кажется, что мое имя достаточно простое для вас. Каждый раз сталкиваюсь с огромной поддержкой. Поначалу мы немного опасались, но по итогу нам очень комфортно с людьми, которые работают с нами. Я счастлива.

Лилиан: — Мне тоже очень нравится Россия — еда, люди, нравится все! С тех пор как мы прибыли, о нас заботятся в малейших деталях, и мы очень это ценим. Это очень здорово, и мы хотели бы вернуться. Мы чувствуем себя в вашей стране как дома.

— Какая ваша любимая русская еда?

Лилиан: — Мне очень нравится тот суп... борщ! Очень вкусно. Мне еще очень понравилась котлета с маслом внутри.

— Какие еще места помимо Москвы и Тулы вы посещали в России?

Лилиан: — Санкт-Петербург. Это классное место, как Москва. Нам там суперкомфортно, очень красивый город, и мы хотели бы поехать туда снова.

— За время вашей карьеры вы заметили, как изменился уровень российского пляжного волейбола?

Ларисса: — Мне кажется, что уровень вашего волейбола очень хороший. В России много хороших игроков, как Бирлова, Холомина, Макрогузова, Рудых. Холомина играет очень здорово. За все время, которое мы выступали на Мировых турах, мы заметили, что русские девушки очень сильные, высокие и их уровень позволяет достойно участвовать в любых международных стартах. Но мы здесь для того, чтобы поддержать их уровень, повысить конкуренцию и, знаете, зажечь. На мой взгляд, мы приехали сюда не просто принять участие в турнирах, но и для того, чтобы взбодрить ваших девушек. И это важно для нас, так как мы хотели бы продвигать пляжный волейбол. В целом этот вид спорта очень многое дал нам в жизни, и мы стараемся повышать уровень игры во всем мире.

Фото Соцсети

Россиянкам важно оставаться в форме

— Что вы думаете по поводу отстранения российских игроков от международных турниров со спортивной точки зрения?

Лилиан: — Сложный вопрос. Это вне нашего контроля. Но очень здорово, что Всероссийская федерация волейбола старается помочь спортсменам, приглашает иностранных игроков в свой чемпионат, поддерживает волейболистов. Это необходимо. Будь я российским игроком, мне было бы очень тяжело. Наши мечты, наши цели напрямую связаны с международными турнирами, с Олимпиадой. И не быть частью этого — все равно что не иметь цели. Очень тяжело играть только в своей стране. Очень досадно, что ваши игроки не могут принимать участие в международных турнирах.

— Как вы думаете, где сейчас российским спортсменам искать мотивацию?

Ларисса: — Очень сложно. Мы можем лишь представить, каково было бы нам. Нам очень нравится путешествовать по миру, принимать участие в турнирах, и это, на мой взгляд, самое важное для любого спортсмена, который хотел бы принять участие в Олимпиаде. Вам сейчас необходимо ждать, но быть готовыми в любой момент вернуться. И как только появится такая возможность, показать свой максимум. Чрезвычайно важно оставаться в форме. Я считаю, что необходимо думать о будущем: интенсивно тренироваться, играть в полную силу всегда. И однажды это окупится. И мы правда счастливы быть тут, чтобы помочь российским игрокам.

Лилиан: — Если вашим волейболистам захочется поехать на тренировки в Бразилию, мы с удовольствием встретимся там с ними. Здорово, что есть возможность помочь друг другу, это выгодно обеим сторонам. Мы хотели бы продолжать играть с россиянами.