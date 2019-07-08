Вячеслав Нирка: "А ведь скоро было разговоров, что Россия – не "пляжная" страна"

Главный тренер мужской сборной России по пляжному волейболу Вячеслав Нирка прокомментировал победу на чемпионате мира Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского. Этот выигрыш первый в истории для россиян.

– Это событие колоссального масштаба, ведь все понимают, что чемпионат мира и Олимпийские игры – особенные соревнования., – цитирует RT Нирку. – Да, Россия раньше никогда не завоевывала золото первенства планеты, и лишь раз наши мужчины играли в финале. Но европейским парам в принципе тяжело выиграть чемпионат мира. Стояновский и Красильников – лишь третий дуэт из Старого Света, которому это удалось. Зато в этом году весь пьедестал у мужчин заняли европейцы. Поэтому для меня лично это фантастический успех, к которому мы очень долго шли разными путями. А ведь сколько было разговоров, что Россия – не "пляжная" страна. Стояновскому и Красильникову удалось доказать, что это не так.

Мы шли к этому успеху шаг за шагом. Сначала пытались пробиваться в основную сетку крупных турниров, потом – попадать в десятку. Затем пошли медали. Мы активно работали над сочетанием в парах и искали оптимальные составы. Ребята тем временем набирались опыта, а тренерский штаб – мудрости. Это был долгий путь, в том числе через обидные поражения. Вспомните Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, когда Красильников вместе с Константином Семеновым добрались до полуфинала и обиднейшим образом уступили итальянцам. А ведь они тогда остановились в нескольких сантиметрах от выхода в решающее противостояние!

По максимальному гамбургскому счету. Россияне – чемпионы мира!