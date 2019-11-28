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Стояновскому и Красильникову присвоили звание «Заслуженный мастер спорта»

28 ноября 2019, 19:46
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В соответствии с положением о присвоении почетных спортивных званий, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации, почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» присвоили волейболистам Вячеславу Красильникову и Олегу Стояновскому, информирует официальный сайт ВФВ.

В текущем сезоне Красильников и Стояновский выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу, финальный этап «Мирового тура», чемпионат России и национальный Кубок.

«Сердечно поздравляем вас с этим важным и заслуженным событием! Желаем ярких побед, крепкого здоровья, творческого вдохновения, успехов в дальнейшей спортивной деятельности, личного счастья и благополучия!» — говорится в сообщении.

Дополнительная информация

http://www.volley.ru/news/21056/

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