Стояновскому и Красильникову присвоили звание «Заслуженный мастер спорта»

В соответствии с положением о присвоении почетных спортивных званий, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации, почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» присвоили волейболистам Вячеславу Красильникову и Олегу Стояновскому, информирует официальный сайт ВФВ.

В текущем сезоне Красильников и Стояновский выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу, финальный этап «Мирового тура», чемпионат России и национальный Кубок.

«Сердечно поздравляем вас с этим важным и заслуженным событием! Желаем ярких побед, крепкого здоровья, творческого вдохновения, успехов в дальнейшей спортивной деятельности, личного счастья и благополучия!» — говорится в сообщении.