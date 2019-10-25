Россияне Олег Стояновский и Вячеслав Красильников стали победителями премии Европейской конфедерации волейбола в номинации «Лучшая команда года. Пляжный волейбол», сообщает официальный Twitter организации.

Красильников и Стояновский впервые в истории России стали победителями чемпионата мира по пляжному волейболу. В финальном матче турнира в Гамбурге они обыграли немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера, завоевав заодно путевку на Олимпийские игры в Токио.