Стояновский и Красильников — победители в номинации «Лучшая команда года»
20:45
Россияне Олег Стояновский и Вячеслав Красильников стали победителями премии Европейской конфедерации волейбола в номинации «Лучшая команда года. Пляжный волейбол», сообщает официальный Twitter организации.
Красильников и Стояновский впервые в истории России стали победителями чемпионата мира по пляжному волейболу. В финальном матче турнира в Гамбурге они обыграли немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера, завоевав заодно путевку на Олимпийские игры в Токио.
Kings of the Beach: Viacheslav Krasilnikov/Oleg Stoyanoskiy ??#VolleyGala 2019 pic.twitter.com/q0LAejhk1C— CEVolleyball (@CEVolleyball) October 25, 2019
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