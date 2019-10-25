Пляжный волейбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Пляжный волейбол

Стояновский и Красильников — победители в номинации «Лучшая команда года»

20:45
Теги:

Россияне Олег Стояновский и Вячеслав Красильников стали победителями премии Европейской конфедерации волейбола в номинации «Лучшая команда года. Пляжный волейбол», сообщает официальный Twitter организации.

Красильников и Стояновский впервые в истории России стали победителями чемпионата мира по пляжному волейболу. В финальном матче турнира в Гамбурге они обыграли немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера, завоевав заодно путевку на Олимпийские игры в Токио.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир