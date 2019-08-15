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Семенов и Лешуков вышли в плей-офф этапа Мирового тура в Москве

15 августа 2019, 20:10

Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков победили чехов Ондрея Перушича и Давида Швейнера (21:18, 21:15) в матче группового турнира и вышли в плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Москве.

В первом туре россияне обыграли украинскую пару. В заключительном матче группы Семенов и Лешуков встретятся с мексиканцами.

В турнирной таблице россияне занимают первое место и обеспечили себе выход из группы. В последнем туре определится стадия, с которой они начнут плей-офф.

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