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Семенов и Лешуков выиграли второй матч в очередном раунде отбора на Игры-2020

10:30
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Российские волейболисты Константин Семенов и Илья Лешуков выиграли второй матч в рамках третьего группового этапа квалификационного турнира на Олимпиаду-2020. Они победили итальянцев Паоло Николаи и Даниэле Лупо со счетом 2-1 (22:24, 21:19, 15:12). Ранее были обыграны швейцарцы Адриан Хайдрих и Мирко Герсон.

В следующем матче соперниками Семенова и Лешукова станут поляки Бартош Лосяк и Петр Кантор.

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