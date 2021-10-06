Российские пляжники выиграли в первом матче финала Мирового тура
Россияне Семенов и Лешуков стартовали с победы в финале Мирового тура по пляжному волейболу
18:26
Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков начали с победы выступление в финале Мирового тура по пляжному волейболу. Турнир проходит в итальянском Кальяри.
Семенов и Лешуков в матче группы B победили дуэт из Нидерландов со счетом 2-1 по сетам — 17:21, 21:17, 15:11.
Следующими соперниками россиян станут спортсмена из Катара.
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