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Российские пляжники выиграли в первом матче финала Мирового тура

Россияне Семенов и Лешуков стартовали с победы в финале Мирового тура по пляжному волейболу
18:26

Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков начали с победы выступление в финале Мирового тура по пляжному волейболу. Турнир проходит в итальянском Кальяри.

Семенов и Лешуков в матче группы B победили дуэт из Нидерландов со счетом 2-1 по сетам — 17:21, 21:17, 15:11.

Следующими соперниками россиян станут спортсмена из Катара.

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Иван Шитик все материалы автора

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