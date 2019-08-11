Семенов и Лешуков довольны серебром чемпионата Европы в Москве

Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков довольны серебром, завоеванным на домашнем чемпионате Европы по пляжному волейболу. По словам спортсменов, им не удалось показать ту игру, на которую они рассчитывали в финальном матче турнира в Москве.

Российская пара уступила победителям чемпионата Европы-2018 норвежцам Андерсу Молю и Кристиану Сёруму со счетом 0-2 (12:21, 18:21).

- Все ожидали, что игра будет напряженная, - цитирует "РИА Новости" Семенова. - Так получилось, что в первом сете норвежцы нас практически по всем статьям переиграли — и на приеме, и на подаче, и на блоке — он у них, можно сказать, совершенный, это вообще эталон блока на данный момент. Сложно было что-то противопоставить в первой партии. Во второй вроде нашли ключи сопротивления в атаке, начали "сниматься", держали более или менее съем, а забирать было нечем. Тактика была, мы разбирали их игры, но у нас не сработало. Но в целом все равно довольны.

- Мы проделали хорошую работу, в финале не получилось показать тот волейбол, на который рассчитывали. Но все равно мы довольны результатом. Приятно дома доходить до финала. Спасибо болельщикам!, - отметил Лешуков.