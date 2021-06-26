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Россиянки уступили Нидерландам в финале Кубка Европы и не смогли завоевать олимпийскую лицензию

22:28

Сборная Нидерландов победила сборную России (2-1) в финале Кубка Европы по пляжному волейболу. Турнир прошел в Гааге (Нидерланды).

Россиянки и их соперницы провели три матча в финале. Мария Бочарова и Мария Воронина в первой игре победили Плен Импу и Марлен Реймонд ван Йерсель (21:18, 21:15). Во второй игре нидерландские волейболистки Катя Стам и Раиса Схон победили россиянок Ксению Дабижу и Дарью Рудых (21:14, 21:13). В решающем матче Стам и Схон переиграли Бочарову и Воронину — 21:15, 15:21, 15:11.

Олимпийскую лицензию получает только победитель. При этом она не является именной. Пока россияне получили три олимпийские лицензии — Надежда Макрогузова/Светлана Холомина, Вячеслав Красильников/Олег Стояновский, а также Илья Лешуков/Константин Семенов. Всего российские спортсмены могут получить до четырех лицензий.

Летняя Олимпиада пройдет в Токио (Япония) с 23 июля по 8 августа. Игры должны были пройти в 2020 году, но были перенесены из-за коронавируса.

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