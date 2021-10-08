Макрогузова и Холомина вышли в полуфинал Мирового тура по пляжному волейболу

Волейболистки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина обыграли спортсменок из Швейцарии Таню Хюберли и Нину Бечарт (21:17, 27:25) в матче 4-го тура группового этапа Мирового турнира.

Россиянки выиграли все четыре матча в группе А, оформив себе выход в 1/2 финала по пляжному волейболу, который состоится 9 октября.

Макрогузова и Холомина являются бронзовыми призерами чемпионата Европы (2020) и двукратными серебряными призерами молодежного чемпионата мира (2016, 2017).