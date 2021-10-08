Макрогузова и Холомина вышли в полуфинал Мирового тура по пляжному волейболу
Россиянки Макрогузова и Холомина оформили выход в полуфинал Мирового тура по пляжному волейболу
17:09
Волейболистки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина обыграли спортсменок из Швейцарии Таню Хюберли и Нину Бечарт (21:17, 27:25) в матче 4-го тура группового этапа Мирового турнира.
Россиянки выиграли все четыре матча в группе А, оформив себе выход в 1/2 финала по пляжному волейболу, который состоится 9 октября.
Макрогузова и Холомина являются бронзовыми призерами чемпионата Европы (2020) и двукратными серебряными призерами молодежного чемпионата мира (2016, 2017).
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