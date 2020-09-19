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Россиянин Лямин и Мыськив пробились в полуфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу

17:31
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Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив пробились в полуфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу.

В четвертьфинале Лямин и Мыськив победили швейцарцев Марко Краттигера и Флориана Бреера — 2:0.

Следующие соперники россиян определятся в матче Вячеслав Красильников/Олег Стояновский (Россия) — Хендрик Николаи Мол/Матиас Бернтсен (Норвегия). Полуфинал пройдет в воскресенье, 20 сентября.

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