Россиянин Лямин и Мыськив пробились в полуфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу

Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив пробились в полуфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу.

В четвертьфинале Лямин и Мыськив победили швейцарцев Марко Краттигера и Флориана Бреера — 2:0.

Следующие соперники россиян определятся в матче Вячеслав Красильников/Олег Стояновский (Россия) — Хендрик Николаи Мол/Матиас Бернтсен (Норвегия). Полуфинал пройдет в воскресенье, 20 сентября.