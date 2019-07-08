Путин поздравил Красильникова и Стояновского с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил россиян Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского, которые впервые в истории отечественного пляжного волейбола выиграли золото чемпионата мира и завоевала путевки на Олимпиаду в Токио-2020.

– Уважаемые Вячеслав Борисович и Олег Владиславович! Поздравляю вас с победой на чемпионате мира по пляжному волейболу. Вы на отлично выступили в Гамбурге, продемонстрировали по-настоящему лидерский характер и мастерство. И конечно, ваш успех – весомый вклад в развитие и популяризацию этого зрелищного вида спорта в нашей стране. Желаю вам новых достижений и всего наилучшего, – говорится в сообщении на официальном сайте президента РФ.

Красильников и Стояновский как победители ЧМ получили путевку на Олимпийские игры 2020 года.

По максимальному гамбургскому счету. Россияне – чемпионы мира!

Они принесли России первое золото в истории. Теперь ждем Токио-2020