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Макрогузова и Холомина одержали вторую победу в финале Мирового тура

Россиянки Макрогузова и Холомина одержали вторую победу в финале Мирового тура по пляжному волейболу
15:02

Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина одержали победу во втором матче финала Мирового тура по пляжному волейболу. 7 октября он победили немок Юлию Зюде и Карлу Боргер в двух сетах — 23:21, 21:14.

Теперь на счету российских пляжниц две победы в двух матчах на групповом этапе. В следующей встрече Макрогузова и Холомина сыграют с итальянками Валентиной Готтарди и Мартой Менегатти.

Победители групп напрямую выходят в полуфинал.

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Иван Шитик все материалы автора

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