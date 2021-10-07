Макрогузова и Холомина одержали вторую победу в финале Мирового тура

Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина одержали победу во втором матче финала Мирового тура по пляжному волейболу. 7 октября он победили немок Юлию Зюде и Карлу Боргер в двух сетах — 23:21, 21:14.

Теперь на счету российских пляжниц две победы в двух матчах на групповом этапе. В следующей встрече Макрогузова и Холомина сыграют с итальянками Валентиной Готтарди и Мартой Менегатти.

Победители групп напрямую выходят в полуфинал.