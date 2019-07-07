Красильников еще не осознал, что стал чемпионом мира

Россиянин Вячеслав Красильников, который в паре с Олегом Стояновским впервые в истории отечественного пляжного волейбола выиграл золото чемпионата мира и завоевал путевки на Олимпиаду в Токио-2020, отметил, что еще не осознал произошедшее.

– Еще немного не верим, что стали чемпионами мира, хотя и были уверены в своих силах, – сказал Красильников. – Я старался держать игру под контролем эмоционально, создавать атмосферу Олегу, чтобы он комфортно себя чувствовал. В конце Олег подал пару эйсов, сделал пару блоков и все сработало: мы чемпионы мира! Завтра нам лететь в Штаты, готовиться к очередному турниру. Наверное, завтра полностью осознаем, что мы выиграли.

По максимальному гамбургскому счету. Россияне – чемпионы мира!