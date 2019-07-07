Губерниев назвал первых чемпионов мира по пляжному волейболу из России невероятно крутыми парнями

Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что гордится знакомством с Олегом Стояновским и Вячеславом Красильниковым.

Красильников и Стояновский принесли России первое золото чемпионата мира по пляжному волейболу.

– Невероятно крутые парни! Первая в истории страны победа на чемпионате мира по пляжному волейболу! Олег Стояновский и Вячеслав Красильников! Горжусь знакомством! Вы просто топ! – написал Губерниев на своей странице в Instagram.