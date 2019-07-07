Губерниев назвал первых чемпионов мира по пляжному волейболу из России невероятно крутыми парнями

Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что гордится знакомством с Олегом Стояновским и Вячеславом Красильниковым.
Красильников и Стояновский принесли России первое золото чемпионата мира по пляжному волейболу.
– Невероятно крутые парни! Первая в истории страны победа на чемпионате мира по пляжному волейболу! Олег Стояновский и Вячеслав Красильников! Горжусь знакомством! Вы просто топ! – написал Губерниев на своей странице в Instagram.
Невероятно крутые парни !!!! Первая в истории страны победа на чемпионате мира по пляжному волейболу !!!!! @oleg.stoyanovskiy и @krasilnikov.vyacheslav !!!! Горжусь знакомством !!!! Чуваки , Вы просто - 🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝 🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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