«У нас одна из лучших команд мира, а мы отказываемся ехать в Россию». Украина не приедет на ЧМ по пляжному футболу в Москве

Опять из-за политики.

В августе в Москве пройдет чемпионат мира по пляжному футболу, который Россия примет впервые. Сегодня стало известно, что прошедшая отбор на турнир сборная Украины бойкотирует его.

Украина попала в топ-4 европейских сборных и могла хорошо выступить на турнире

Инсайд о запрете опубликовал портал Tribuna.com. Сообщается, что Украинская ассоциация футбола и Аcсоциация пляжного футбола Украины запретили своей сборной участвовать на чемпионате мира-2021.

Жеребьевка турнира пройдет 8 июля. Украина пока не отправляла официальных уведомлений в оргкомитет ЧМ-2021 о том, что не приедет на турнир.

Отбор на пляжный ЧМ проходил в два этапа. Сначала был групповой, где из четырех групп по две лучшие сборные отправлялись в плей-офф. Украина в группе с Португалией заняла второе место, обойдя Турцию и Казахстан. А в матчах на вылет украинцы дошли до финала, обыграв Швейцарию в 1/4 финала, Португалию — в 1/2 финала и уступив Испании в финале.

То есть на сегодня Украина — вторая европейская сборная среди пляжников и была реальным претендентом как минимум на попадание в плей-офф.

Руководитель пляжного футбола Украины выступает за приезд в Россию и считает, что сборная выиграет ЧМ

В руководстве украинского футбола знали, что финальный турнир пройдет в России. Об этом было известно еще в октябре 2019 года. Но Украина не стала отказываться от участия в квалификации. При этом по ходу отбора генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий говорил, что решение о бойкоте еще не принято коллегиально, но сам он против поездки в Россию на ЧМ. То есть менеджмент хотел посмотреть, выйдет ли сборная на турнир, а уже потом принимать решение.

Сборная вышла на ЧМ два дня назад, после чего ей, видимо, и сообщили о бойкоте. Не все разделяют это решение. В частности, вице-президент ассоциации пляжного футбола страны Владислав Ващук выступил с критикой бойкота и считает, что Украина может выиграть турнир.

«Есть спорт, а есть политика. Не надо политику вмешивать в спорт, на сегодня это разные вещи. Мы говорим, что нужно популяризировать пляжный футбол, играть в него, а нам везде блокируют — сделайте то, сделайте это. Может, нам еще будут рассказывать, как играть, а как не играть? Это из ряда вон выходящий момент. У нас одна из лучших команд мира, а мы отказываемся ехать на ЧМ, который можем выиграть. Отказываемся от такого шанса — я этого не понимаю. Я за то, что надо ехать, играть и ничего не бояться. Мы вышли на ЧМ, который пройдет в Москве, что тут плохого?» — сказал Ващук в интервью Tribuna.com.

За поездку в Россию на ЧМ выступил и глава комитета УАФ национальных сборных команд Украины Мирон Маркевич: «Я, наверное, за то, чтобы ехать и играть. Не просто играть, а чтобы там звучал наш гимн. Тем более что у нас хорошая сборная».

Формально свое решение Украина еще не озвучила и не направила официальных документов. Не исключено, что она все-таки приедет в Россию.

На пляжном ЧМ впервые выступят Мозамбик и Белоруссия

Если Украина не приедет в Россию, ее место, возможно, займет Швейцария — команда, занявшая итоговое 5-е место в отборе и уступившая Украине в 1/4 финала плей-офф. Либо это будет лучшая команда в мировом рейтинге из числа тех, кто не попал на ЧМ, — Италия.

На турнире выступят 16 сборных, только четыре из которых прошли европейский отбор: помимо Украины, это Португалия, Испания и Белоруссия. Последние второй раз в истории выступят на ЧМ по пляжному футболу и могут стать открытием турнира. Команда испанского тренера Николаса Альварадо на групповом этапе обошла Испанию (победителя итогового отбора), а в плей-офф обыграла Германию и с минимальной разницей (5:6) проиграла Португалии в матче за третье место.

Среди дебютантов ЧМ — Мозамбик, который выиграл африканский отбор. Остальные участники ЧМ: ОАЭ, Япония, Оман, Сенегал, США, Сальвадор, Бразилия, Уругвай, Парагвай и Таити.

Россия выступит на ЧМ как хозяйка турнира. Матчи должны пройти с 19 по 29 августа.

Замена

Позже РФС сообщил: ФИФА получила официальное уведомление от Ассоциации футбола Украины о решении не принимать участие в чемпионате мира по пляжному футболу в России 2021 года. Вместо Украины на турнире выступит Швейцария, ставшая пятой командой по итогам отбора.