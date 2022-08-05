Женская сборная России по пляжному футболу обыграла Белоруссию в товарищеском матче

Женская сборная России по пляжному футболу обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче. Россиянки выиграли со счетом 6:0.

Забитыми мячами в составе российской сборной отметились Варвара Бычкова, Яна Зубилова, Глафира Бажанова, Анна Чернякова, которая сделала дубль, и Анна Акылбаева.

Сборные России и Белоруссии провели повторный товарищеский матч. Первая встреча прошла в четверг и завершилась победой россиянок со счетом 4:0.