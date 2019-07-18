Всемирная организация пляжного футбола рассмотрит отказ Украины от участия в отборе ЧМ в Москве

Дисциплинарный комитет Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) рассмотрит отказ сборной Украины от участия в европейском квалификационном турнире в Москве.

– Это не хорошо, когда команда снимается в последний момент, но это решение украинской федерации, – приводит ТАСС слова заместителя вице-президента BSWW Габино Реналеса. – Я получил официальное уведомление, мы сделали все по ситуации. Дисциплинарный комитет рассмотрит этот инцидент, но это будет позже, пока нужно думать о проведении турнира.

Федерация футбола Украины приняла решение не отправлять национальную команду на турнир, который пройдет в Москве с 19 по 27 июля на стадионе, расположенном на территории спорткомплекса "Лужники".