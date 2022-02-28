Всемирная организация пляжного футбола не будет проводить турниры в России

Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) не намерена проводить турниры на территории России в связи с ситуацией на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление на сайте организации.

В воскресенье ФИФА объявила, что из-за ситуации на Украине на территории РФ не будут проводиться футбольные матчи сборных, а сборная России будет играть домашние матчи на нейтральном поле без зрителей.

Также федерация запретила использовать флаг и гимн России в международных матчах с участием команд Российского футбольного союза (РФС). Согласно заявлению ФИФА, организация продолжит диалог с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для определения дополнительных санкций, включая возможное отстранение сборной России от соревнований.

Сборная России по пляжному футболу в 2021 году в третий раз стала чемпионом мира.