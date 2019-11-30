Вратарь сборной России: «Стену пробить невозможно, а я все-таки пропустил»

Вратарь сборной России Максим Чужков оценил выступление команды на чемпионате мира по пляжному футболу. Российская команда победила Бразилию (4:3) и вышла в полуфинал трунира.

— Максим, для вас эта победа над бразильцами стала первой на чемпионатах мира. Какой она получилась?

— Потрясающей! Матч прошел в отличной атмосфере, болельщики сборной России выложились, наверное, не меньше, чем мы сами. Все игроки молодцы, хорошо играли и практически идеально выполнили тренерскую установку. Респект им. Точнее респект нам, — приводит слова Чужкова BSRussia.

— Вы отыграли 36 минут без замен, совершили 17 сейвов. К себе есть претензии?

— Претензии всегда есть. Себе поставлю «три с плюсом». Третий мяч я мог отбить и, наверное, первый тоже. Оба гола получились немного курьезными. Что касается гола Мао, то передо мной было два или три игрока, которые закрыли мне обзор. Я в последний момент увидел вылетающий из-за спин мяч и не успел среагировать. Он еще «сваливался» в полете.

— В концовке вы совершили невероятный сейв, когда все думали, что мячу уже некуда деваться. Как вам это удалось?

— Хорошо, что соперник попал мне в ногу. Я даже подумать ничего не успел, хотя немножко «труханул», когда Катарино сложился для удара через себя на добивании.

— После матча болельщики спорили о причинах произошедшего. Одни говорили, что это тот самый «русский дух», а вторые отвечали им, что сборная России просто была сильнее Бразилии и победила за счет мастерства. На ваш взгляд, русский дух существует?

— Думаю, да. Мне кажется, он заключается в том, что в самый тяжелый момент мы можем максимально сосредоточиться и перевернуть игру. Так было и с Белоруссией, так произошло и с Бразилией. Когда ты понимаешь, что, либо побеждаешь, либо собираешь чемоданы, — в этот момент отдаешь последние силы. На мой взгляд, это и есть русский дух.

— Когда вратарь играет так, как вы с Бразилией, принято говорить, что в воротах стена. Вам такое сравнение импонирует?

— Я считаю, что лучше всего мою работу описывает слово «вратарь». Стену пробить невозможно, а я все-таки пропустил. Получается, и в стенах бывают дыры.