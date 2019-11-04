Вратарь сборной России рассказал о подготовке к Межконтинентальному кубку-2019

Сборная России провела официальную тренировку перед стартом Межконтинентального кубка-2019. Голкипер национальной команды Денис Пархоменко поделился впечатлениями от сбора в Дубае.

— Мы улетали из Москвы, когда там было «-3» градуса и снег, так что, конечно, приятно оказаться в жарком Дубае, — приводит слова Пархоменко BSRussia. — Глаз радуется, организм заряжается солнечной энергией. Сбор прошел хорошо, получилось наладить некоторое взаимопонимание на песке. Все ребята в хорошем настроении и готовы биться за страну. Неважно, какой у нас состав — каждый игрок будет выходить и защищать честь России.

Наш первый соперник — сборная Египта. Россия несколько раз с ними встречалась и всегда побеждала, но легкими эти победы назвать нельзя. Возможно, они не лучшим образом оснащены технически, но зато очень боевитые, жесткие и всегда доигрывают все моменты до конца. Тем более первые матчи обычно бывают очень интересными. Нам нужно будет побороться и добыть первые три очка.

Сборная России сыграет в группе В с командами Египта, Мексики и Ирана.