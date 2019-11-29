Невероятная победа России над Бразилией: видеообзор четвертьфинала чемпионата мира

Пресс-служба ФИФА на официальном YouTube-канале опубликовала обзор матча 1/4 финала чемпионата мира по пляжному футболу Бразилия — Россия. Россияне переиграли бразильцев (4:3) и вышли в полуфинал. Дублем отметился Кирилл Романов, а также по голу забили Федор Земсков и Дмитрий Шишин.

Видеообзор доступен на официальном канале ФИФА в Youtube.

В полуфинале сборная России встретится с победителем пары Швейцария — Италия.

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