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Видео дня: российские пляжники после победы в Межконтинентальном кубке станцевали под песню Аллегровой

Российские пляжники после победы в Межконтинентальном кубке станцевали под песню Аллегровой
06:10
Футболисты сборной России по пляжному футболу. Фото Instagram
Футболисты сборной России по пляжному футболу. Фото Instagram
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Сборная России по пляжному футболу отметила победу в Межконтинентальном кубке.

После финального матча игроки и тренерский штаб станцевали под песню Ирины Аллегровой «Угонщица».

Публикация от Трехкратные чемпионы мира (@teamrussia_beachsoccer)

Вчера, 6 ноября сборная России по пляжному футболу обыграла Иран (3:2) в финале Межконтинентального кубка.

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Иван Торопцев все материалы автора
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