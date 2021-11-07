Видео дня: российские пляжники после победы в Межконтинентальном кубке станцевали под песню Аллегровой
Российские пляжники после победы в Межконтинентальном кубке станцевали под песню Аллегровой
06:10
Сборная России по пляжному футболу отметила победу в Межконтинентальном кубке.
После финального матча игроки и тренерский штаб станцевали под песню Ирины Аллегровой «Угонщица».
Вчера, 6 ноября сборная России по пляжному футболу обыграла Иран (3:2) в финале Межконтинентального кубка.
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