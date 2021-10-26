«Васко да Гама» обыграл «Насьональ» на клубном чемпионате мира в Москве

В матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу в Москве «Васко да Гама» победил парагвайский «Насьональ» (5:4).

«Васко» набрал три очка и стал лидером группы А. В этой группе также выступают московский «Локомотив» и испанский «Леванте».

Пляжный футбол

Москва (Россия)

Чемпионат мира среди клубов

Группа A

«Васко да Гама» (Бразилия) — «Насьональ» (Парагвай) — 5:4

«ЦСКА Арена».