«Васко да Гама» обыграл «Насьональ» на клубном чемпионате мира в Москве
18:25
В матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу в Москве «Васко да Гама» победил парагвайский «Насьональ» (5:4).
«Васко» набрал три очка и стал лидером группы А. В этой группе также выступают московский «Локомотив» и испанский «Леванте».
Пляжный футбол
Москва (Россия)
Чемпионат мира среди клубов
Группа A
«Васко да Гама» (Бразилия) — «Насьональ» (Парагвай) — 5:4
«ЦСКА Арена».
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