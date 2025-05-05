Пляжный футбол
Пляжный футбол

5 мая, 19:17

В пляжном «Спартаке» заявили, что игроки не изъявили желания покинуть клуб

Константин Белов
Корреспондент

Генеральный директор пляжного «Спартака» Николай Ясиновский в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем клуба.

«Спартак» — это клуб, который должен бороться за высшие места. Если этого не делать, а уж тем более, возможно, попадать в скандалы, то это точно не путь «Спартака». На данный момент ни один игрок не изъявил желания уйти из клуба. Мы все находимся в одной лодке. Мы в диалоге с каждым игроком и примем лучшее решение для него. Чего ждать болельщикам? Глобально начала нового сезона, который будет в 2026 году», — сказал Ясиновский «СЭ».

Ранее официальный сайт пляжного «Спартака» объявил, что клуб пропустит сезон в чемпионате и Кубке России-2025.

