В пляжном «Спартаке» назвали причину отсутствия необходимого финансирования для участия в чемпионате и Кубке России в 2025 году

Генеральный директор пляжного «Спартака» Николай Ясиновский в разговоре с «СЭ» объяснил решение клуба не участвовать в чемпионате России и Кубке России в 2025 году.

«Отсутствие необходимого финансирования для полноценного участия в соревнованиях и реализации задач связано с уходом двух основных спонсоров. Когда до старта чемпионата остается несколько недель, то лучше позаботиться о своих игроках и создать плацдарм для выступления в 2026 году», — сказал Ясиновский «СЭ».

Ранее официальный сайт пляжного «Спартака» объявил, что пропустит сезон в чемпионате и кубке России 2025.