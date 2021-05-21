В Лужниках прошла встреча представителей ФИФА и Оргкомитета ЧМ по пляжному футболу

В Лужниках прошла встреча между представителями Международной федерации футбола (ФИФА) и Оргкомитетом чемпионата мира по пляжному футболу-2021 во главе с генеральным секретарем РФС Александром Алаевым.

Главной темой визита членов ФИФА стал грядущий чемпионат мира-2021, который будет проходить в Москве с 19 по 29 августа.

В ходе встречи стороны осмотрели место для строительства будущего стадиона, обсудили все ключевые моменты подготовки к соревнованиям, а также провели совещание с руководителями всех направлений турнира.

Этот визит ФИФА стал первым после получения положительного решения от ВАДА на проведение турнира в Москве в августе.

«Мы очень рады, что наши гости смогли приехать. И для нас, и для них очень важно все увидеть своими глазами, — отметил Алаев. — Подготовка идет полным ходом. Все мы знаем, что ВАДА подтвердило сам факт проведения чемпионата мира. Мы долго ждали этого решения. До чемпионата мира осталось три месяца. Работы очень много, мы согласовали то, что должны сделать за ближайшие три месяца, обсудили все финансовые, коммерческие и спортивные аспекты — полный спектр всех вопросов, касающихся подготовки к самому большому турниру».