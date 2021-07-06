Пляжный футбол
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В ФИФА отказались комментировать решение сборной Украины не принимать участие в ЧМ по пляжному футболу

22:36
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В международной федерации футбола (ФИФА) не стала комментировать решение Ассоциации футбола Украины не принимать участие в чемпионате мира по пляжному футболу в 2021 году, который пройдет в Москве.

«Мы отсылаем вас к заявлению, которое мы опубликовали на официальном сайте ФИФА», — приводит ТАСС ответ пресс-службы организации, которые они отослали в ответ на запрос.

Сборная Украины заняла второе место на европейском отборе к чемпионату мира в Португалии и получила право сыграть на ЧМ.

6 июля портал Tribuna.com сообщил, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Аcсоциация пляжного футбола Украины (АПФУ) запретили сборной Украины по пляжному футболу участвовать в мировом первенстве. В МИД РФ ранее заявили, что Украина изначально не собиралась отправлять команду на турнир.

Вместо Украины выступит команда Швейцарии. Соревнования состоятся с 21 по 29 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11838817

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