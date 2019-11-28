Тренер белорусов Тумилович удален за оскорбление судей в матче с Россией

Тренер вратарей сборной Белоруссии Геннадий Тумилович удален в матче группового турнира чемпионата мира против России (3:5), сообщает «Прессбол». Специалист был вынужден покинуть арену за оскорбления арбитра встречи Джонни Маттиколи.

Россия благодаря победе вышла в четвертьфинал ЧМ, где сыграет с Бразилией.

Тумилович — бывший вратарь сборной Белоруссии по большому футболу, а также защищал цвета ряда российских клубов, включая московское «Динамо», «Ростов» и «Луч».