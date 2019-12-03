Трехкратный чемпион мира Маджер завершил карьеру

Игрок сборной Португалии Маджер объявил о завершении карьеры. После победы Португалии над Италией со счетом 6:4 в финале чемпионата мира-2019 42-летний игрок заявил, что этот матч был последним для него в пляжном футболе, сообщает BSRussia.

Маджер дебютировал в сборной Португалии в 1998 году. За национальную команду он провел почти 600 матчей. В 2016 году Маджер стал первым игроком в пляжный футбол, забившим 1000 голов на международном уровне. Португальский бомбардир побеждал на чемпионатах мира в 2001, 2015 и 2019 годах (первый турнир проходил не под эгидой ФИФА). Дважды он признавался лучшим игроком чемпионата мира и пять раз становился самым результативным игроком. В 2015 и 2016 годах Маджер победил в номинации «Лучший игрок года» по версии Всемирной организации пляжного футбола.