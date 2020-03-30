Суперкубок России по пляжному футболу будет перенесен

Матч за Суперкубок России по пляжному футболу, намеченный на середину мая, будет перенесен из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

В Суперкубке встретятся чемпион России санкт-петербургский «Кристалл» и финалист первенства страны московский «Спартак», матч был запланирован на 16 мая в Москве, в Строгино.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 721 584 человек. Умерших — 33 958, выздоровевших — 149 122. В России на данный момент 1534 случаев заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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