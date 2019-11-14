Стал известен состав сборной России на чемпионат мира-2019

Тренерский штаб сборной России определил состав национальной сборной, который выступит на чемпионате мира по пляжному футболу-2019. Турнир пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря, сообщает BSRussia.

Вратари: Максим Чужков («Кристалл»), Павел Баженов («Спартак»);

Полевые игроки: Алексей Макаров, Антон Шкарин, Андрей Новиков, Федор Земсков (все — «Спартак»), Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Артур Папоротный, Кирилл Романов (все — «Кристалл»), Борис Никоноров, Остап Федоров (оба — «Локомотив»).

В Асунсьон сборная России прибудет 16 ноября. На чемпионате мира команда стартует матчем с Сенегалом 22 ноября. Также на групповом этапе сборная России сыграет с ОАЭ и Белоруссией.