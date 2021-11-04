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Стал известен соперник сборной России по полуфиналу Межконтинентального кубка по пляжному футболу

20:50
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Сборная России в полуфинале Межконтинентального кубка по пляжному футболу сыграет со сборной Португалии. Это стало известно после победы россиян над командой Ирана (4:3) в последнем матче группового турнира.

Россия набрала восемь очков и выиграла группу В. Португальцы заняли второе место в группе А — шесть очков.

Во втором полуфинале сыграют сборные Ирана и Сенегала. Матчи пройдут 5 ноября.

Межконтинентальный кубок проходит со 2 по 6 ноября в Дубае (ОАЭ).

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Евгений Петров все материалы автора
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