Стал известен соперник сборной России по полуфиналу Межконтинентального кубка по пляжному футболу

Сборная России в полуфинале Межконтинентального кубка по пляжному футболу сыграет со сборной Португалии. Это стало известно после победы россиян над командой Ирана (4:3) в последнем матче группового турнира.

Россия набрала восемь очков и выиграла группу В. Португальцы заняли второе место в группе А — шесть очков.

Во втором полуфинале сыграют сборные Ирана и Сенегала. Матчи пройдут 5 ноября.

Межконтинентальный кубок проходит со 2 по 6 ноября в Дубае (ОАЭ).