Стал известен соперник сборной России по полуфиналу Межконтинентального кубка по пляжному футболу
20:50
Сборная России в полуфинале Межконтинентального кубка по пляжному футболу сыграет со сборной Португалии. Это стало известно после победы россиян над командой Ирана (4:3) в последнем матче группового турнира.
Россия набрала восемь очков и выиграла группу В. Португальцы заняли второе место в группе А — шесть очков.
Во втором полуфинале сыграют сборные Ирана и Сенегала. Матчи пройдут 5 ноября.
Межконтинентальный кубок проходит со 2 по 6 ноября в Дубае (ОАЭ).
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