Стал известен соперник «Локомотива» в финале клубного чемпионата мира

Определился второй финалист клубного чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве. Им стала португальская «Брага», победившая в полуфинале минское «Динамо» — 6:2.

В финале «Брага» встретится с московским «Локомотивом», который обыграл в полуфинале бразильский «Васко да Гама» (4:3).

«Динамо» и «Васко да Гама» разыграют бронзу.

В матче за пятое место сыграют японский «Токио Верди» и парагвайский «Насьональ». В матче за седьмое место встретятся московский «Спартак» и испанский «Леванте».

Все встречи пройдут сегодня, 27 октября, на «ЦСКА Арене».