Стал известен соперник «Локомотива» в финале клубного чемпионата мира
15:03
Определился второй финалист клубного чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве. Им стала португальская «Брага», победившая в полуфинале минское «Динамо» — 6:2.
В финале «Брага» встретится с московским «Локомотивом», который обыграл в полуфинале бразильский «Васко да Гама» (4:3).
«Динамо» и «Васко да Гама» разыграют бронзу.
В матче за пятое место сыграют японский «Токио Верди» и парагвайский «Насьональ». В матче за седьмое место встретятся московский «Спартак» и испанский «Леванте».
Все встречи пройдут сегодня, 27 октября, на «ЦСКА Арене».
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